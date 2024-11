Lo scontro avvenuto tra un furgone e un’auto. Sul posto personale dell'Anas, sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco

Si chiamava Lorenza Brunacci, 30 anni, di Trebisacce, la vittima del drammatico incidente stradale verificatosi questa mattina a Villapiana, lungo la statale 106 jonica. La donna era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, si è frontalmente scontrata contro un furgone.

Secondo quanto si è appreso, la vittima era diretta a Corigliano dove lavorava all’interno di una struttura sanitaria privata. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare: ha impattato violentemente contro l’asfalto dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Altre tre persone, due uomini e una donna, sono rimaste ferite, tutte trasportate all’ospedale di Rossano. Per una di loro, in condizioni particolarmente gravi, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza. Alla base dell’incidente potrebbe esserci il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale Anas. La statale è rimasta chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi incidentati ed i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.