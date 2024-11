Ancora sangue sulla statale 106 jonica dove, all’altezza di Brancaleone, nel Reggino, in un tragico incidente stradale ha perso la vita Knut Alsaker, turista norvegese di 74 anni, e altre due sono rimaste ferite. Nel sinistro sono stati coinvolti un’auto e un furgone. La strada statale in corrispondenza del km 59,600 risulta temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto operatori del 118, vigili del fuoco, forze dell’ordine e la squadra anas per la gestione dell’emergenza e per la riapertura al traffico della statale nel più breve tempo possibile.