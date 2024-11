Ancora sangue sulle strade calabresi. In un tragico incidente stradale sulla SP169 a Cassano allo Ionio una persona è morta e due sono rimaste ferite. Tre i mezzi coinvolti, due vetture (Fiat panda e Peugeot 206) ed un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i malcapitati e i carabinieri per i rilievi. I feriti sono stati trasportati con l'elisoccorso e l'ambulanza in ospedale. La SP169, nel tratto interessato, è attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed in attesa del magistrato di turno per autorizzare la rimozione della salma.