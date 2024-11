Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Ferita la conducente dell'utilitaria che è stata trasportata in ospedale

Vigilia di Ferragosto di lutto a Catanzaro per un tragico incidente accaduto nel tardo pomeriggio nel quartiere marino. Una Peugeot 107 ed una moto Honda si sono scontrate violentemente all'incrocio nei pressi del Parco Gaslini.

Per il centauro, S.B., classe 1976, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Ferita anche la conducente dell'utilitaria trasportata in ospedale. Traffico paralizzato e difficoltà pure per i vigili del fuoco, la polizia ed i mezzi di soccorso ad arrivare sul posto.