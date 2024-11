Il dramma è accaduto ieri sera intorno alle otto e mezza. Pare che il ragazzo abbia messo in moto il mezzo perdendone il controllo

Una tragedia si è consumata ieri sera a Laureana di Borrello (Reggio Calabria). Un quattordicenne, Vincenzo Cordì, è morto dopo che il trattore sul quale si era messo alla guida, a quanto pare all'insaputa dei genitori, si è ribaltato e lo ha travolto. Il fatto è avvenuto intorno alle 20:30 di ieri in un terreno di proprietà della famiglia della vittima che gestisce un agriturismo in contrada "Barbasano".

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe trovato le chiavi del mezzo, senza targa, in un cassetto per poi uscire mettendosi alla guida del veicolo. Purtroppo l'epilogo è stato tragico e durante una manovra il giovane è stato travolto e schiacciato. Nonostante i soccorsi siano arrivati sul posto tempestivamente il ragazzo, per la gravità delle ferite riportate, è deceduto poco dopo.