Nello scontro tra una Ford Fiesta e un Fiat Doblò il 51enne, titolare di un ristorante, ha avuto la peggio

Incidente mortale nella zona industriale del territorio comunale di Maierato a pochi passi dal supermercato Conad. Nei pressi della rotonda, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta e un Fiat Doblò si sono scontrati.

A perdere la vita è stato Teodoro Francesco Rondinelli, 51 anni, imprenditore di Pizzo Calabro, titolare di un ristorante. L'uomo pare si trovasse in sosta a bordo strada fuori dal proprio mezzo quando l’altra autovettura, alla cui guida vi era una ventenne di Stefanaconi, l'avrebbe travolto prima di ribaltarsi a sua volta. I soccorsi al 51enne si sono rivelati inutili.

Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini finalizzate a chiarire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità si sono portati i carabinieri. Per i soccorsi sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia.