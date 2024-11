Terribile incidente lungo la strada Statale 682 “Jonio-Tirreno”. Due auto per cause in corso di accertamento, si sono scontrate causando il decesso di una persona e il ferimento di altre tre. Per tali motivi la Statale 682 è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Rosarno (km 4,480) in provincia di Reggio Calabria, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Polistena che ha estratto uno dei feriti dalle lamiere dell'auto. Lo stesso, in gravi condizioni, è stato affidato alle cure dei sanitari del Suem118 che, con ausilio di elisoccorso, hanno provveduto al trasporto immediato in ospedale. Nel luogo dell’incidente anche la polizia stradale e personale Anas.