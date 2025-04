Lo schianto sulla Provinciale 241 nei pressi dello stadio comunale. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare

Un uomo di circa sessant’anni ha perso la vita in un incidente avvenuto a Spezzano Albanese. Lo schianto è avvenuto sulla Strada Provinciale 241, nei pressi dello stadio comunale. La vittima, residente nel comune arbëresh, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

Secondo quanto riferito da alcune persone presenti in zona, il motociclista stava percorrendo il tratto in direzione dello stadio. L’impatto è avvenuto in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La dinamica precisa è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per eseguire i rilievi e raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione.

Sul posto è giunta in pochi minuti l’ambulanza del 118 con l’unità mobile di rianimazione della Misericordia di San Sosti. I sanitari hanno tentato le manovre di soccorso ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto poco dopo, pare in seguito a un arresto cardiaco dovuto al violento impatto.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso. L’area è stata transennata e presidiata anche dai volontari della protezione civile “I Falchi”, che hanno offerto supporto logistico durante le fasi di intervento.

Il decesso ha colpito duramente l’intera comunità di Spezzano Albanese, dove la vittima era molto conosciuta. Tante le manifestazioni di cordoglio apparse anche sui social da parte di amici e conoscenti.