Tragico incidente a Simeri Crichi, nel Catanzarese. Un uomo di 82 anni residente nel capoluogo, Giuseppe Quaranta, è deceduto ieri sera, dopo essere precipitato con la sua auto in un burrone, per oltre trenta metri.

Sono stati i familiari ad allertare le forze dell’ordine non vendendolo rincasare. Probabilmente l’uomo si era spostato in quella zona per recarsi dal meccanico.

Le ricerche sono scattate subito. Le forze dell’ordine, nel ripercorrere la strada hanno notato un pezzo di guardrail danneggiato in una curva in località Serre. Da lì il rinvenimento dell’auto e del corpo privo di vita dell’uomo nel dirupo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco.