San Sosti sotto shock. Un 15enne è deceduto nella giornata di oggi a causa di un incidente stradale. Il ragazzino era in sella al suo scooter quando per cause in corso d'accertamento ha impattato contro un'auto, una Suzuki, a bordo della quale c'era lo zio.

Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, diretti dal capitano Oscar Caruso. Il sinistro è avvenuto in una semicurva in contrada Fravitta. Inutili sono risultati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari dell'elisoccorso di Cosenza, visto che la giovanissima vittima è spirata mentre veniva trasportata d'urgenza presso l'ospedale Annunziata di Cosenza.

Pasquale B., nome del 15enne deceduto nel comune dove si trova il Santuario della Madonna del Pettoruto, frequentava l'Ipsia di Sant'Agata d'Esaro. Una tragedia, dunque, che unisce due comunità.