Drammatico incidente nel Vibonese. Un uomo di 66 anni, P.F., è morto a seguito di un sinistro registratosi stamani lungo la provinciale 73, arteria stradale che collega Soriano con Vibo Valentia.

Da una primissima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Vani i tentativi di soccorso. Sul posto sono presenti elisoccorso, vigili del fuoco, 118 e la polizia. Indagini per accertare la dinamica dell’incidente.