È successo a Soriano. Vittima un trentenne che ha perso la vita impattando con la sua moto contro un’auto. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

Ennesimo tragico incidente mortale sulle strade calabresi. Nel tardo pomeriggio a perdere la vita un giovane assicuratore trentenne. Secondo una prima ricostruzione Roberto Schiavello stava percorrendo con la sua moto via Primo Maggio a Soriano, all’altezza del campo sportivo, quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato frontalmente con un’auto.



Inutili i soccorsi, l’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Serra San Bruno per ricostruire l’esatta dinamica del fatale incidente.