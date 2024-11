Il giovane era alla guida di una motocicletta quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato con un veicolo

Un ragazzo di 17 anni è morto questa notte in contrada Succiommo a Bisignano, in un tragico incidente stradale. Secondo quanto si è appreso il ragazzo era alla guida di una motocicletta quando per cause in corso d’accertamento si è scontrato con un veicolo. Il giovane è deceduto sul colpo. Il guidatore dell'altro mezzo si è immediatamente fermato per prestare soccorso ma non c’era più nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della compagnia di Rende e della stazione di Bisignano.