Un gravissimo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la ex Statale 522 nel territorio del comune di Briatico. Qui, un’autovettura con due persone a bordo si è ribaltata dopo essersi scontrata, per cause in corso di accertamento, con una macchina che procedeva in direzione opposta. Per una dei due occupanti, L. M., 53enne di Santa Domenica di Ricadi, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza, giunta da Locri per soccorrerla. La donna è stata trasferita a Catanzaro in gravi condizioni, ma il tempestivo intervento del 118 di Vibo si sarebbe rivelato decisivo per salvarle la vita. A causa di un grave trauma ad un braccio, con frattura esposta ed interessamento di vasi sanguigni nonchè con una vasta emorragia, la 53enne versava infatti in condizioni disperate. Fondamentale, quindi, l'intervento dell'unità del 118 composta dal dottor Giuseppe Elia, che ha operato l'intervento salvavita, e dagli infermieri professionali Giuseppe Ventrici e Pina Ieraci che hanno messo in sicurezza la paziente stabilizzandola. Sul posto, unitamente ai sanitari e ai carabinieri, si sono portati i vigili del fuoco del Distaccamento porto del Comando provinciale di Vibo. Intervenuti rapidamente nel luogo in cui si è verificato l'incidente, hanno messo in sicurezza l'autovettura collaborando alla rimozione del veicolo limitando i disagi alla circolazione.