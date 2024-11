Ancora un incidente sulle strade calabresi con il tragico bilancio di una vittima. A perdere la vita Vittoria Mazzotta, di 42 anni, di Francavilla Angitola. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 40 nel tratto denominato Molino-Sordo-Petrara che fa parte del territorio comunale di Francavilla Angitola.

La donna era alla guida di una Fiat 600 che per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Toyota Yaris alla cui guida c'era un'altra donna rimasta leggermente ferita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

In segno di lutto per la morte di Vittoria Mazzotta, il sindaco di Filadelfia Anna Bartucca ha deciso di annullare gli eventi previsti nell'Agosto Filadelfiese nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto. «Il sindaco e l'amministrazione comunale si uniscono all'immenso dolore che ha colpito le famiglie Umbro e Mazzotta, per la prematura scomparsa della loro congiunta Vittoria», è scritto in un post sulla pagina facebook dell'Ente.