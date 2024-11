Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Reggio Calabria. Un giovane è morto sulla provinciale che collega Platì a Bovalino. Si tratta di Salvatore De Marco, 20 anni di Platì. Secondo quanto si è appreso il ragazzo era al volante della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo su un tratto in rettilineo.

Stando alle prime informazioni nel sinistro non sarebbero state coinvolte altre automobili. Sul posto i sanitari del servizio di emergenza del 118. Soltanto poco più un mese fa sulla stessa strada a perdere la vita è stato un intero nucleo familiare. L’auto, un’utilitaria, con a bordo le vittime, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri.