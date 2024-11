Un uomo di 39 anni è morto oggi pomeriggio in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega l’abitato di Natile, frazione di Careri, a Platì, nella Locride. Secondo quanto si è appreso il giovane era a bordo della sua Toyota Yaris quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail. Inutili i soccorsi, l’uomo infatti è morto sul colpo. Nel sinistro non sono state coinvolte altre autovetture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito.