Scontro auto-tir all'alba nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido

Tragico incidente sulla statale 106 nel tratto cosentino, nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata contro un tir. Un impatto violentissimo nel quale quattro persone hanno perso la vita.

Si tratta dei componenti di un unico nucleo familiare, che viaggiavano sullo stesso veicolo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un automezzo pesante. Sono morti sul colpo il padre Roberto Santini, 51 anni, di Messina e militare della Guardia di finanza che prestava servizio a Taranto; la moglie Rossella Sardiello (46) e il figlio maschio Marco (19). La figlia, di 14 anni, che era rimasta ferita in gravi condizioni, è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza ma non è morta (come si era appreso stamani da ambienti vicino alla famiglia).

Il traffico era stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul posto personale Anas, le forze dell'ordine ed i medici del 118.