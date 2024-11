Lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo per Cerenzia. Sul posto l'elisoccorso, i vigili del fuoco e la polstrada. Circolazione bloccata

Una persona è morta (S.G., classe 1965) e almeno altre 3 sono rimaste ferite in un tragico schianto tra due veicoli verificatosi sulla Statale 107 Silana-Crotonese poco prime delle 17 di questa sera, nei pressi dello svincolo per Cerenzia.

Secondo quanto si è appreso a bordo delle due automobili vi era un bambino rimasto incastrato tra le lamiere. Due le auto coinvolte una Kia Sportage e una Fiat Panda. Nella Kia Sportage marito moglie e bambino trasportati al San Giovanni di Dio a Crotone. L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i passeggeri rimasti incastrati che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con ambulanza e Elisoccorso. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.