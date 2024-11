Le due vittime, entrambe di origini campane, erano a bordo di un auto che per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate con un mezzo pesante proveniente dal senso opposto

Un tragico scontro tra un mezzo pesante e un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta, che non ha lasciato scampo agli occupanti del mezzo che viaggiava in direzione sud, due operai campani di 19 e 40 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri sulla Fondovalle del Noce, la strada che collega la statale 585 del tratto lucano alla statale 18 in Calabria. L'incidente è avvenuto precisamente sul tratto compreso tra la frazione Castrocucco, ricadente nel Comune di Maratea, e il bivio di località Parrutta, nel comune di Trecchina, a pochi passi dal distributore di benzina Tamoil. In mattinata un altro drammatico sinistro stradale si era verificato a pochi chilometri, anche se l'evento fortunatamente non aveva fatto registrare vittime.

È andata decisamente peggio ai due giovani campani, per i quali, invece, i soccorsi del 118 si sono rivelati del tutto inutili. Stando a quanto trapelato, il 40enne, originario della provincia di Avellino, sarebbe morto sul colpo, mentre il collega più giovane avrebbe smesso di vivere poco dopo essere giunto in condizioni disperate presso il nosocomio di Lagonegro. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma della stazione di Lagonegro, i quali hanno provato a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma le indagin sono ancora in corso. Quel che è certo è che l'auto guidata dai due operai con l'impatto è rimasta incastrata solo la parte anteriore camion, riducendosi a un groviglio di lamiere.

Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Lagonegro che, come da prassi, ha disposto il sequestro della salme lasciandole a disposizione delle autorità giudiziarie.