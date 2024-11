È di una vittima il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questa sera sulla statale 106 nel territorio di Favaco, frazione di Stignano. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’automobile e un camion. Il traffico al momento è interrotto in entrambi i sensi di marcia. Sul posto vigili del fuoco del distaccamento di Monasterace, polizia e carabinieri per chiarire la dinamica dell’impatto.