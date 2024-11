L'uomo era alla guida della sua Fiat 500 quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un'altra auto

È morto per le gravi le ferite riporte l'uomo che oggi era alla guida della sua Fiat 500 blu e che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'altra auto a Scalea, intorno a mezzogiorno. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada di ss18 in località La Bruca, al confine con Santa Maria del Cedro.

La vittima è un uomo di 60 anni. Era stato subito soccorso dai sanitari e poi trasportato in ospedale in elicottero, ma le gravi ferite non gli hanno lasciato scampo. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia stradale di Scalea. Sul posto sono giunti anche un'ambulanza, una pattuglia di vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.