Tragico incidente sull’A2 nei pressi dello svicolo di Rogliano intorno alle 10.30 di questa mattina. Di un morto e due feriti è il bilancio dell’impatto verificatosi sulla corsia sud due chilometri prima dell’uscita (km 270+10) e che visto coinvolti un'auto e un autofurgone. A perdere la vita Luca Barone, di 32 anni.

Per prestare soccorso alle persone ferite è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza e la polizia stradale per gli accertamenti di rito e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico è rimasto bloccato nel tratto interessato sino al termine delle operazioni di soccorso.

La morte di Luca Barone ha profondamente scosso due comunità del Cosentino: quella di Aprigliano, dove il 32enne era molto conosciuto per il suo lavoro al suo bar di Grupa, e quella di Figline Vigliaturo che era il suo luogo di origine. «La sua scomparsa lascia un vuoto enorme ed incolmabile – è scritto in un post sulla pagina ufficiale del comune di Aprigliano -. Luca era conosciuto per il suo spirito laborioso e la sua capacità di accogliere ogni cliente con un sorriso. In questo momento di lutto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo e apprezzare il suo lavoro. Il Comune di Aprigliano si impegna a onorare la memoria di Luca Barone ed il suo contributo alla nostra comunità. Invitiamo tutti a unirsi a noi in un pensiero di pace e gratitudine per tutto ciò che ha dato nel suo Bar di Grupa». Sospesi anche comizi elettorali in programma oggi, in segno di lutto.