Tragico incidente mortale tra gli svincoli di Torano e Tarsia lungo l’autostrada del Mediterraneo. Un centauro ha perso il controllo della propria motocicletta finendo rovinosamente sull'asfalto. La vittima è Luciano Falcone, di Bisignano.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Presenti le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. A causa dell’interruzione si sono formate lunghe code con disagi per gli automobilisti. Consigliato il percorso alternativo della parallela Strada provinciale 241.