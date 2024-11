Inizio settimana di sangue lungo le strade calabresi. Un centauro è morto a seguito dello scontro tra la sua moto e un furgone lungo la nuova statale 106, nei pressi di Germaneto, Catanzaro. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata, è stato fatale per il 24enne, Antonio Cerullo, nonostante l'arrivo dei soccorsi. Vani i tentativi per rianimarlo. Lascia la moglie e un figlio molto piccolo. Accertamenti in corso sulla dinamica del sinistro da parte delle forze dell’ordine. In base alle prime informazioni raccolte sul posto la vittima viaggiava su una motocicletta Kawasaki che, per cause in corso di accertamento, ha impattato il mezzo che procedeva nello stesso senso di marcia.