Controlli serrati dei carabinieri. Irrogate sanzioni per un ammontare di seimila euro

I militari della stazione carabinieri di Montalto hanno effettuato una serie di accertamenti su prodotti agroalimentari avente marchio di origine controllata. Tale attività ha portato al sequestro di oltre un quintale di sostanze alimentari allo stato fresco destinate al consumo umano. Irrogate inoltre sanzioni amministrative per seimila euro.

In particolare i militari hanno accertato in più casi l’assenza della regolare etichettatura. Inoltre, anche con l’ausilio del competente servizio veterinario dell’Asp, i carabinieri hanno intercettato e sequestrato alcuni prodotti in cattivo stato di conservazione, con presenza di muffa, non idonei al consumo.

Deferito all’autorità giudiziaria il trasportatore dei prodotti alterati, per violazione alla normativa sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari.