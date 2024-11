In diversa circostanza, le manette sono scattate per padre e figlio che dovranno rispondere di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Avrebbero aggredito i poliziotti intervenuti per sedare una lite

Nel pomeriggio del 19 marzo, durante l’attività di controllo del territorio, personale della Squadra Volanti, ha arrestato i crotonesi C. P., 47 anni, e C. G. C., 25 anni, padre e figlio, per i reati di minacce e resistenza a Pubblico ufficiale. Il personale è intervenuto in via Gioacchino da Fiore per la segnalazione della presenza dei due soggetti, in evidente stato di agitazione, giunti allo scontro fisico.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, in considerazione anche del luogo (la pubblica via) in cui si consumava la lite, hanno cercato di sedare gli adirati animi ma di contro subivano l’ira dei due soggetti, i quali si scagliavano contro l’equipaggio intervenuto ponendo in essere, entrambi, una condotta minacciosa e di resistenza. Per i due sono scattate le manette per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il più giovane degli arrestati veniva, altresì, deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di resistenza e minacce a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Inoltre lo stesso è stato segnalato al prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza veniva trovato in possesso di grammi 1 di sostanza stupefacente tipo marijuana, opportunamente sequestrata.

Lite in ospedale

Infine, nella serata di ieri, a seguito di intervento nel locale ospedale civile, operatori della Squadra Volanti hanno tratto in arresto, S. P., 69 anni, per il reato di lesioni a Pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. In particolare, l’uomo trasportato nell’ospedale civile a seguito di incidente stradale, dava in escandescenza provocando panico e confusione tra il personale sanitario e, successivamente, colpiva un operatore di Polizia al volto con un pugno, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Disposti gli arresti domiciliari.