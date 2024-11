Un 19enne di Lamezia Terme è stato denunciato dal nucleo regionale artificieri della questura di Catanzaro e dai carabinieri della stazione di Cortale, per il trasporto abusivo di materiale esplosivo mentre si apprestava, a bordo di un furgone Fiat Ducato, a raggiungere un sito di sparo. Il giovane nonostante avesse ottenuto regolarmente dal sindaco del paese l'autorizzazione all'allestimento del sito in occasione di una festività religiosa, trasportava un carico di materiale pirotecnico pari a un peso lordo complessivo di 63,8 kg, senza essersi munito preventivamente dell'autorizzazione al trasporto del prefetto.

Il controllo, effettuato dalle forze dell’ordine, rientra in un servizio mirato al monitoraggio e ispezione del settore della produzione dei manufatti pirotecnici nonché al contrasto del trasporto illegale di tali tipi di materiale. Il conducente è stato denunciato per il reato di trasporto abusivo di materiale esplosivo, che è stato sottoposto a sequestro e assegnato in temporanea custodia giudiziale ad un impresa autorizzata, in attesa delle determinazioni della competente autorità giudiziaria.