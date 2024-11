I miliatri della compagnia di Cirò Marina hanno tratto in arresto due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Due persone sono state fermate dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ciro' Marina (Kr). Si tratta di un 36enne crotonese, S.F., e di G.B., 27 di Castrovillari (Cs). I militari, nei giorni precedenti, avevano ricevuto delle notizie da cittadini preoccupati per il diffondersi dello spaccio di droga. I due viaggiavano a bordo di un furgone fiat Ducato. Dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente essendo stati ritrovati in possesso di 1.5 Kg di eroina nascosta in una busta di plastica, celata sotto il sedile del passeggero.