La content creator Claudia Fauzia in un reel diventato virale racconta quant’è difficile muoversi senza un’auto tra le regioni del sud: «Col treno in sette ore a 72 euro»

Per percorrere in auto la distanza compresa fra Grosseto e Cosenza, circa 700 km, si impiegano più o meno sette ore. Per percorrere con mezzi pubblici la distanza fra Matera e Cosenza, circa 200 km, se ne impiegano quasi nove. È la denuncia di Claudia Fauzia, content creator, che sta spopolando sui social. In un reel di Instagram poi rilanciato su X da altri utenti, la scrittrice siciliana racconta: «Vorrei farvi capire cosa significhi lavorare al Sud».



«Oggi sono a Matera, devo raggiungere Cosenza domani (data antecedente alla scrittura dell’articolo, ndr) entro le 16.30 del pomeriggio per un impegno di lavoro e non ho un’auto».

Dunque, si parte dai mezzi pubblici, non prima di una precisazione. «Tra Matera e Cosenza c’è la stessa distanza che c’è fra Milano e Genova o fra Firenze e Bologna».

Claudia Fauzia: «Sette ore e 7 minuti con Trenitalia a 72 euro»

Claudia Fauza parte con l’analisi dei treni. «Trenitalia propone un comodo viaggio di 7 ore e 7 minuti con due cambi, uno Salerno e uno Paola». La cifra? «72 euro e 70». Dunque non solo 7 ore per 200 km ma anche a un costo elevato. Si passa ai pullman.

Niente da fare su Blablacar, dove si trova soltanto un passaggio da Mottola, a Martina Franca. Ma Claudia Fauzia non demorde. «Provo a chiedere a un taxi di portarmi a Mottola, ma per 40 minuti mi chiede 75 euro». Insomma, non sembra esserci alcuna soluzione se non una che è una vera e propria Odissea.

Matera-Cosenza in 8 ore e 55: «Sarei potuta arrivare a New York»

Claudia Fauzia, poi, mostra come sarebbe arrivata il giorno dopo a Cosenza dalla Basilicata. «Partire da Matera alle 7,20 di mattina con un bus diretto a Napoli. Dopo un’ora e venti di scalo, il pullman si dirigerà a Cosenza dove arriverei alle 4 e un quarto. Non ho alternative – conclude – per 200 km impiegherò 8 ore e 55 minuti. Sarei potuta arrivare a New York».

Un grido d’allarme, quello sui collegamenti nel Sud Italia, che riguarda soprattutto tanti giovani studenti e lavoratori che vivono fuori regione. Ne avevamo parlato sotto le feste, ma il problema (come specifica Claudia Fauzia) sembra riproporsi ciclicamente e non essere mai sopito.