Non la Provincia nè la Regione ma il Governo centrale. Mentre le amministrazioni recitano, ciascuna la sua parte, nel teatro delle responsabilità neanche quest'anno il servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili sarà attivato in coincidenza con il suono della prima campanella. Saverio ha 18 anni ed è iscritto all'ultimo anno dell'istituto per geometri a Catanzaro. È affetto da un disturbo dello spettro autistico e, in teoria, sarebbe beneficiario del trasporto ma a pochi giorni dell'avvio delle lezioni, la madre, Rita Mazzei, dopo ripetute telefonate, ha appreso dell'assenza di risorse disponibili per l'attivazione del servizio.

Il caso è stato al centro di un'interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato, e ha spinto l'associazione catanzarese "Raggio di sole" a offrire il servizio in forma gratuita così da consentire a Saverio di poter frequentare regolarmente la scuola a partire da domani.

Nel frattempo la Provincia e la Regione hanno fatto sapere che il disagio è stato determinato dal mancato raggiungimento dell'accordo nella conferenza Stato Regioni sulla ripartizione delle somme da assegnare alla Calabria. Benchè il caso di Saverio abbia però trovato un felice epilogo non lo stesso può dirsi per tanti altri ragazzi che domani non potranno varcare la soglia delle aule scolastiche.

Luana Costa