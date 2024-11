Palazzo Alemanni vuole lo sblocco dei fondi Fas entro l'estate. In caso contrario tutto il settore collasserà

CATANZARO - Non basteranno i 30 milioni inseriti nella manovra di bilancio per salvare il trasporto pubblico regionale. A settembre tutti i nodi verranno al pettine. Parola del presidente facente funzioni Antonella Stasi. La Regione ha nuovamente formalizzato al Governo la richiesta di avere la disponibilità dei fondi Fas per intervenire. Dai ministri ai Trasporti e agli Affari Regionali Lupi e Lanzetta, sarebbe arrivata la disponibilità a discutere della questione. La Stasi chiede alla presidenza del Consiglio dei Ministri di valutare i termini di un programma per consentire l’utilizzo delle risorse in tempi brevi. “Mi sembra opportuno sollecitare l’esecutivo – dice il presidente facente funzioni - affinché tutti gli atti propedeutici all’utilizzo di tali risorse siano efficaci entro il mese di agosto. Il settore del trasporto pubblico locale, infatti, presenta numerose criticità – conclude Antonella Stasi - ed è necessario scongiurare il rischio che a settembre tale comparto subisca importanti disagi”.