Un secondo incidente si è verificato ad Amantea: un giovane è rimasto ferito e trasportato in elicottero a Cosenza

Un agricoltore di 72 anni, Ruggero Furlano, ha perso la vita a Torano Castello, schiacciato dal trattore, mentre lavorava in un terreno di sua proprietà in località Vallemanco. Secondo quanto si è appreso, l’incidente si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di giovedì 10 maggio, ma soltanto nella serata i familiari hanno rinvenuto il corpo, dopo essersi recati in campagna preoccupati per il mancato rientro dell’uomo. Un secondo analogo incidente, per fortuna con conseguenze meno gravi, si è verificato anche ad Amantea. Un giovane è rimasto incastrato sotto un trattore ed è stato necessario il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata. Secondo quanto si è appreso avrebbe riportato una grave frattura delle gambe.