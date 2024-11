Secondo alcuni testimoni la ragazza stava ascoltando la musica con il cellulare e non si è resa conto dell'arrivo a tutta velocità dell'intercity

FUSCALDO (CS) - Aveva meno 15 anni ed era di San Lucido la ragazza investita alla stazione di Fuscaldo dall'Intercity 1591 proveniente da Milano e diretto a Reggio Calabria. Una tragedia gravissima. La giovane, M. F. I. è morta sul colpo. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 20. Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo alcuni testimoni la quindicenne era con il fidanzato ed alcune amiche.

Aveva le cuffiette e stava ascoltando la musica con il cellulare e non si è resa conto dell'arrivo a tutta velocità l'intercity che, lo ricordiamo, non ferma alla stazione di Fuscaldo ma prosegue verso Paola. L'arrivo del treno in corsa l'ha sorpresa mentre attraversava il binario senza servirsi del sottopasso. Sotto shock il ragazzo che era con lei e che ha assistito alla tragedia. Secondo quanto si è appreso l'intera comitiva avrebbe attraversato il binario riuscendo a raggiungere il marciapiede mentre la vittima, rimasta attardata, non ce l'ha fatta.

Il macchinista del treno non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Sul posto le forze dell'ordine e il magistrato di turno che ha disposto il fermo del treno fino all'ultimazione dei rilievi peritali di rito. Nel frattempo la Protezione Civile della Regione Calabria, tramite l'associazione di volontariato Demetra di Paola, è intervenuta per portare generi di conforto ai 370 passeggeri rimasti bloccati, in attesa della ripartenza del convoglio.

Da quanto si è successivamente appreso gli amici che erano con lei hanno cercato di aiutarla, di tirarla verso di loro sul marciapiede, ma ogni tentativo e' stato vano e la quindicenne e' stata travolta dal treno in transito. Il sostituto procuratore della Repubblica di Paola Maria Camodeca, dopo avere sentito i ragazzi ed altri testimoni e in base agli esiti degli accertamenti compiuti dalla Polizia ferroviaria e dai carabinieri, ha concluso per un incidente ed ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.