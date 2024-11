E' successo a Benestare. La donna, 69 anni, è morta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto

Una donna di 69 anni di Benestare, della quale non sono state rese note le generalità, é morta sul colpo dopo essere stata investita da un'automobile a Benestare. L'incidente é accaduto lungo la statale 112, che collega la statale 106 jonica con i centri della Vallata del Buonamico. Nel momento in cui é stata travolta dall'auto la vittima si trovava, per motivi in corso d'accertamento, ai margini della carreggiata. Alla guida dell'auto investitrice (una Fiat "Panda") c'era una donna che si é subito fermata per prestare soccorso alla vittima. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Locri.