L'autista che guidava l'automezzo, durante una manovra in retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Un uomo di 40 anni, M.F., è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Catanzaro dopo essere stato investito, nel pomeriggio di ieri, da una macchina agricola. Il fatto è avvenuto in località Roccani, nel territorio di Simeri Crichi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale Stazione, l'uomo sarebbe stato investito da una macchina scuotitrice impegnata in un uliveto. L'autista che guidava l'automezzo, durante una manovra in retromarcia, non si sarebbe accorto della presenza del quarantenne e lo avrebbe travolto. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che ha provveduto al trasporto nell'ospedale di Catanzaro, dove l'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per lo schiacciamento del torace.