Lorenzo Vetrano è la prima vittima del 2025 della statale 106. A seguito dell’incidente, avvenuto l’8 gennaio, il conducente non si è fermato a prestare soccorso

Si è spento, dopo giorni di agonia, Lorenzo Vetrano, ennesima vittima della statale 106. Il 58enne lottava tra la vita e la morte ed era ricoverato in gravi condizioni. La tragedia si è verificata a Monasterace l’8 gennaio scorso. Lorenzo è stato investito mentre stava percorrendo a piedi la Statale 106 per tornare a casa. L’auto che l’ha travolto, non si è fermata a prestare soccorso.

Sui social, il dolore della comunità veicolato anche attraverso il messaggio di cordoglio dell’associazione Basta vittime sulla statale 106. «Con un dolore che ci stringe il cuore – scrive il sodalizio sulla pagina Fb - dobbiamo annunciare la prima vittima del 2025 sulla famigerata “strada della morte” in Calabria. Lorenzo Vetraro, una persona che tutti descrivono come gentile e splendida, ha perso la vita dopo tre giorni di lotta in ospedale».