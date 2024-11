L'incidente si è verificato in località Feudo a Sellia Marina. Alla guida del mezzo un 50enne che però si è fermato a prestare soccorso. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza

È stato trasportato in fin di vita all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro un 25enne originario di Soverato che è stato travolto da un'auto questa sera sulla statale 106 in località Feudo a Sellia Marina nel Catanzarese. L'uomo, una guardia giurata, stava attreversando la strada nelle vicinanze di un incrocio quando è stato investito da un'auto guidata da un 50enne che però si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e un'ambulanza che ha trasportato il 25enne in gravissime condizioni al pronto soccorso del nosocomio di Catanzaro.

Luana Costa