Un uomo è deceduto in ospedale per le conseguenze dell’impatto. Altre persone sono rimaste ferite, una delle quali gravemente

Un uomo è morto stasera a Locri in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 sulla statale 106, nei pressi di un noto cinema. Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe stata travolta da un’auto in transito che viaggiava in direzione nord. Si tratta di Pasquale Sgotto, 43 anni.

Coinvolte nel sinistro altre persone, rimaste ferite. Il decesso dell’uomo è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale locrese. Uno dei feriti versa in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della Radiombile di Locri per i rilievi del caso.