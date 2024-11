Per il ventenne di origini africane non c'è stato nulla da fare. Sta bene invece il conducente dell'auto

Tragedia a Montalto Uffugo dove un giovane di origini ghanesi è stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava in bici. Sul posto il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Presenti anche i carabinieri che dovranno ora ricostruire l' esatta dinamica dell'incidente. Non destano invece preoccupazioni le condizioni del conducente dell'auto.