Drammatico incidente stradale poco prima dell’alba della domenica di Pasqua a San Demetrio Corone, dove un giovane di vent’anni, F.S., mentre rientrava a casa a piedi insieme alla fidanzata, è stato investito da una berlina di colore bianco. Il ragazzo è stato colpito in pieno. Le sue condizioni sono apparsesubito molto gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 dalla postazione di Acri per il trasferimento all’ospedale dell’Annunziata dove si è proceduto al ricovero in terapia intensiva. La prognosi è riservata. La persona alla guida del veicolo, S.E., sarebbe risultata positiva all’alcol test. La procura di Castrovillari ne ha disposto gli arresti domiciliari. Anche lui, appena ventenne, è legato da rapporti di parentela con la vittima. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.