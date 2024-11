L'incidente in uno dei tratti più pericolosi della strada della morte. La persona investita è stata trasportata all'ospedale di Locri ma non è grave

Ancora un incidente stradale sulla statale 106. Nel pomeriggio di oggi un pedone è stato travolto da un’auto all’altezza del bivio per Portigliola, in provincia di Reggio. Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Locri, il ferito ha riportato varie fratture ma, secondo quanto si è appreso, non risulta in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della locale stazione.