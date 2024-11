L'incidente in località Palizzi, Reggio Calabria. Il conducente dell'auto si è fermato per i soccorsi, ma l'uomo era già deceduto.

Nuovo incidente mortale sulla 106, stamattina in località Palizzi. Un uomo è stato travolto mentre attraversava la statale. Il conducente dell'auto si è fermato per dare il primo soccorso e per avvertire gli inquirenti, ma ormai la vittima era deceduta. Immediatamente avviati i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente.



A causa dell'incidente il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, ma l'Anas è già intervenuta e tutto dovrebbe tornare alla normalità in poche ore.