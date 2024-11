Tre arresti e una denuncia per riciclaggio nel reggino

A Reggio Calabria è stato arrestato Domenico Cristiano, 42enne del luogo, perché, benché sottoposto a detenzione domiciliare, veniva sorpreso fuori dall’abitazione. E’ accusato di evasione.



In Contrada Vera di Maropati i Carabinieri hanno tratto in arresto G.M. di 75 anni e V.M. di 43, entrambi di Anoia, per il reato di furto aggravato di acqua. I due avevano costruito un allaccio abusivo alla rete idrica per fornire acqua ai propri fondi rurali.



In contrada Bosco V, a Rosarno, è stato arrestato Diego Carrozza, 50enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto organico alla ‘ndrina dei Bellocco. Carrozza è stato fermato in esecuzione del provvedimento di misura detentiva domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. L’uomo è stato condannato a sei mesi, per aver violato il codice antimafia e le misure di prevenzione.



Infine a Scilla, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà F.P., 55enne del luogo già noto alle forze dell’ordine, per il reato di riciclaggio. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno scovato una ingente somma di denaro tra contanti, buoni fruttiferi postali, polizze assicurative, sottoscrizione di titoli per fondi comuni di risparmio, per un valore complessivo di 700 mila euro.