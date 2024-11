Lo stupefacente, in stato di essiccazione, era nascosto tra arbusti in un terreno vicino all'abitazione dell'uomo

Un imprenditore di 42 anni, Salvatore Carlo, pluripregiudicato, è stato arrestato in flagranza dopo essere stato sorpreso con tre chili e mezzo di cannabis indica in avanzato stato di essicazione contenuta in sette cassette nascoste tra alcuni arbusti di un terreno vicino alla sua abitazione.

L’arresto è stato eseguito a Rosarno, nei pressi di Contrada Petrilloso, in un fondo limitrofo alla Statale 682, dai carabinieri che stavano svolgendo un controllo del territorio.

Durante l’attività i militari hanno scoperto, e sequestrato, inoltre del materiale che sarebbe stato utilizzato per la potatura, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente (tra cui bilancini di precisione e una macchinetta per l’imbustamento sottovuoto), individuando anche un’area agricola, limitrofa all’abitazione del 42enne, utilizzata come essiccatoio.

Al suo interno, nascosti tra due sacchetti di platica, c’erano otto chili e mezzo di cannabis non ancora perfettamente essiccata. Sopra un albero di agrumi, poi, un sacchetto con dentro 10 k-way azzurri con la scritta “Polizia” davanti e sul retro.

L’arrestato è stato trasferito nella Casa circondariale di Palmi, in attesa del giudizio di convalida.