Tre incendi in corso sulle colline dell’area rossanese: le fiamme prendono sempre più quota a Piana dei venti, zona urbanizzata, in cui sono minacciate alcune abitazioni. Altri focolai sono in atto nella zona del Patire e di Piragineti, area prevalentemente boschiva. Sul posto si sono portati gli uomini di Calabria Verde con autobotti e mezzi per lo spegnimento. Rinforzi e squadre apposite anche da Acri e Longobucco. Agli uomini di Calabria Verde si sono aggiunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano impegnati su un altro intervento.