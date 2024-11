Le opere viarie sorgeranno in via Curtatone, in via Emilia e nei pressi dell’ex bivio Nalini e avranno anche lo scopo di garantire una maggiore sicurezza stradale

Sono tre le rotatorie che sorgeranno a Catanzaro e che contribuiranno a migliorare non solo l'accessibilità a capoluogo ma anche a garantire una maggiore sicurezza stradale. La prossima realizzazione delle tre importanti opere è stata illustrata questa mattina a Palazzo di Vetro dal presidente della Provincia, Sergio Abramo. In particolare, le opere viarie sorgeranno in via Curtatone, in via Emilia e nei pressi dell’ex bivio Nalini.

L’intervento da realizzare in via dei Tulipani, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, è certamente il più importante poichè risolve una serie di conflittualità che si verificano all’uscita della statale 106 verso la città e verso le periferie. In questo tratto di strada i disagi per gli automobilisti sono notevoli soprattutto in considerazione delle elevate velocità di percorrenza.

La rotatoria da realizzare in via Curtatone consentirà, invece, di risolvere i problemi che si innescano in prossimità delle strade locali verso il quartiere Barone. Anche in questo caso si assiste a situazioni di crisi derivanti dalle manovre di immissione a sinistra da e per la strada provinciale 166. Queste arterie comunali si trovano in corrispondenza di un tratto in rettilineo della provinciale che ne rende ancora più rischiose le immissioni viste le notevoli velocità con i quali viaggiano gli automobilisti.

Decisamente più complessi gli interventi da realizzare al bivio Nalini, i cui lavori sono in fase di ultimazione benchè rimangano ancora da eseguire una serie di accorgimenti per migliorare sia le caratteristiche di esercizio dell’importante infrastruttura viabile sia il livello di sicurezza. Scopo dell'opera è migliorare ed agevolare la scorrevolezza del traffico in transito verso il quartiere marinaro di Catanzaro in corrispondenza della vecchia sede dell’ex statale 106. Al fine di regolarizzare al meglio il flusso veicolare e di aumentare il livello di sicurezza all’utenza, la miglior soluzione progettuale individuata è stata quella di adottare una intersezione a rotatoria.

l.c.