A seguito della positività al coronavirus di un bidello, il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, sentito il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Corrado Alvaro" e l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, con propria ordinanza, ha disposto, da oggi, «la chiusura, in via precauzionale, di tutti i plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo 'Corrado Alvaro' di Trebisacce».

L'ordinanza che avrà vigore fino al 9 novembre, dispone la sanificazione degli edifici di tutte le scuole di competenza comunale e autorizza, in via eccezionale, «il dirigente scolastico ed eventuali collaboratori ad accedere negli uffici per organizzare eventuali attività a distanza, osservando le seguenti modalità: misurazione della temperatura corporea, utilizzo delle protezioni delle vie aeree e rispetto di tutte le altre misure di prevenzione».

«La decisione - ha spiegato Mundo - si è resa necessaria perché un operatore scolastico che ha avuto contatti diretti con tutti i docenti dei vari plessi dell'istituto, è risultato positivo al Covid 19. Considerato che l'operatore ha prestato attività lavorativa fino alla data del 28 ottobre 2020, ho ritenuto opportuno, in via precauzionale, disporre la chiusura di tutti i plessi dell'istituto comprensivo Corrado Alvaro per consentire il decorso del periodo di quarantena per gli eventuali soggetti che hanno avuto un contatto diretto, nonché la sanificazione dei locali». Il sindaco ha ritenuto di evidenziare inoltre che , in concomitanza con la festa patronale del 6 novembre, le scuole interessate dall'ordinanza effettueranno la 'settimana corta' e quindi il sabato non ci sarà lezione».