Cedimento d’intonaco in via Cilea: feriti due bimbi, uno trasferito a Cosenza

Intorno alle quattro del mattino, in via Cilea, nel cuore di Trebisacce, si è verificato un cedimento strutturale all’interno di un’abitazione. Alcuni pezzi di intonaco si sono staccati all’improvviso dal soffitto, colpendo due bambini appartenenti a una famiglia di origine straniera.

L’impatto ha provocato ferite leggere a uno dei due, mentre l’altro ha riportato lesioni più serie. È stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Cosenza, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono state giudicate meritevoli di attenzione specialistica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, chiamati a verificare la stabilità del locale e mettere in sicurezza l’intera area. Insieme a loro, anche le forze dell’ordine e il personale medico del 118.

Il personale addetto sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del cedimento e accertare eventuali responsabilità. L’edificio, secondo quanto emerso, non avrebbe mostrato segnali evidenti di rischio, ma si procederà con ulteriori verifiche tecniche.