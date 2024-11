I lavoratori del Consorzio di Bonifica dei Bacini Jonici del Cosentino di Trebisacce di nuovo in piazza l’11 Ottobre. Vantano ben 6 mensilità arretrate e in un momento difficile in cui tutto è aumentato per più della crisi internazionale. Lo sciopero è stato preannunciato dai segretari generali della Flai Cgil Federica Pietramala, Antonio Pisani Fai Cisl e Marco Stillitano Filbi Uil. Si chiedono al presidente della Regione CalabriaOcchiuto e all'assessore all'Agricoltura Gallo «soluzioni adeguate ed immediate».

«I lavoratori dopo aver portato avanti a proprie spese ancora per un altro anno la campagna di irrigazione nonostante tutte le privazioni e difficoltà, con responsabilità hanno continuato a garantire i servizi di bonifica e sorveglianza, in un territorio nel quale si insedia uno dei più importanti poli produttivi agricoli della Calabria». La situazione sta diventando drammatica per lavoratori e famiglie, spiegano le organizzazioni sindacali, che, tra mancata erogazione dei salari e arretrati, sono senza stipendio da 6 mesi.